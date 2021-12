In Pforzheim ist an der Deponie Hohberg am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei ist eine etwa 1.300m² große Halle mit Sperrmüll abgebrannt.

Das betroffene Gebäude ist nach Polizeiangaben fast vollständig abgebrannt und stark einsturzgefährdet. Über 30 Einsatzkräfte wurden alarmiert, um den Brand zu löschen. Dieser ist mittlerweile unter Kontrolle. Durch den aufgestiegenen Rauch bestand keine Gefahr für die Bevölkerung, so ein Polizeisprecher. Keine Verletzten bei Hallenbrand Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Informationen zur Brandursache liegen noch nicht vor, auch die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, wird aber im sechsstelligen Bereich vermutet. Die Deponie Hohberg liegt nördlich von Pforzheim an der B294. Joggerin bemerkt den Brand und alarmiert die Feuerwehr Gegen 7:40 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein. Einer Joggerin war der Brand aufgefallen. Der meterhoch gelagerte Müll stand beim Eintreffen der Rettungskräfte in Flammen, so die Feuerwehr. Dieser wurde für die Nachlöscharbeiten mit Baggern und Radladern auseinander gezogen. Das Technische Hilfswerk und private Firmen unterstützten den Einsatz mit ihren Arbeitsgeräten.