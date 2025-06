Karlsruhe: Balkonbrand sorgt für Großeinsatz

per Mail teilen

In der Karlsruher Weststadt hat es am Donnerstag einen Brand auf einem Balkon gegeben, der auf einen weiteren übergriff. Die Feuerwehr rettete eine bettlägrige Person aus einer Nachbarwohnung.

Gegen Mittag bemerkte eine Polizeistreife Rauch und alarmierte die Feuerwehr, wie ein Sprecher der Karlsruher Polizei sagte. Wie sich herausstellte, war in der Karlsruher Weststadt Feuer auf einem Balkon ausgebrochen, das auf einen weiteren Balkon übergriff und starken Rauch entwickelte. Laut Polizei war eine große Zahl an Einsatzkräften vor Ort.

Alle Bewohner mussten das Haus verlassen

Alle Bewohner des mehrstöckigen Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnung verlassen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr brachte eine bettlägrige Person aus einer Nachbarwohnung in Sicherheit. Nach bisherigem Kenntnisstand war aber keine Wohnung von dem Feuer direkt betroffen, sondern nur die beiden Balkone, so die Polizei. Inzwischen sind alle Menschen zurück in ihren Wohnungen, mit Ausnahme der beiden betroffenen Wohnungen. Sie bleiben laut Polizei zunächst gesperrt, da sie verraucht wurden und die Kripo dort ermittelt, um die Brandursache herauszufinden.

Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt. Auch die Höhe des Schadens ist noch unklar. Während des Einsatzes war der betroffene Teil der Sophienstraße großräumig abgesperrt.