Großeinsatz für Feuerwehr und Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen in Baden-Baden. Rund um den Brand in einer Apotheke mussten auch mehrere Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Im Baden-Badener Stadtteil Lichtental ist in der Nacht auf Montag eine Apotheke ausgebrannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg verbrannten ein Großteil der Medikamente in der Apotheke. Durch die starke Rauchentwicklung seien zudem Waren eines angrenzenden Geschäfts beschädigt worden. Gebäudebrand in Apotheke in Baden-Baden: Keine Verletzten Gegen 3.30 Uhr war der Alarm bei der Feuerwehr Baden-Baden eingegangen, so die Beamten. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand vermutlich an einem Elektroboiler ausgebrochen. Hinweise auf Brandstiftung liegen nach Polizeiangaben derzeit nicht vor. Das Gebäude wurde komplett evakuiert. Neun Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen.

