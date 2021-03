In Forbach-Langenbrand ist am Montagabend eine Hausfassade in Brand geraten. Dieser könnte durch heiße Asche in einem Aschenbecher ausgelöst worden sein. Am Haus entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Der Bewohner konnte das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehren selbstständig löschen.