Hoher Sachschaden bei Bränden in Pforzheim und Stutensee

Ein Brandstifter hat in Pforzheim in der Nacht zum Sonntag für mehrere hunderttausend Euro Sachschaden gesorgt. Auf dem Gelände einer Autovermietung brannten unter anderem vier Fahrzeuge.

Auf dem Gelände einer Autovermietung sind vier Fahrzeuge abgebrannt, nachdem ein Auto von einem noch unbekannten Brandstifter angezündet worden war. Die Flammen griffen auch auf das Gebäude der Autovermietung über.

Vor dem Nebengebäude einer Diskothek und eines Casinos in Pforzheim wurde zudem ein Stapel Paletten angezündet. Auch hier griffen die Flammen auf das Gebäude über. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von jeweils über 100.000 Euro.

Scheune brennt in Stutensee - hoher Sachschaden

In Stutensee im Landkreis Karlsruhe ist zudem am Sonntag eine Scheune abgebrannt. Personen wurden nicht verletzt. Allerdings entstand ein Gesamtschaden von über 100.000 Euro. In der Scheune waren Strohballen gelagert. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Die Brandursache ist noch unbekannt.