Millionenschaden durch Brände Container in Karlsruhe ausgebrannt, Supermarkt in Pforzheim in Flammen

Durch zwei Brände in Karlsruhe und Pforzheim waren die Feuerwehren in der Region am Samstagabend gut beschäftigt. Allein der Schaden in der Karlsruher Nordstadt wird auf eine Million Euro geschätzt.