Schuhe zum Selbermachen aus Pforzheim - DIY im Trend

Selbermachen liegt im Trend. Manche nennen es auch DIY, also Do-it-yourself. Eine Unternehmerin aus Pforzheim verkauft Sets, mit denen sich jeder selbst seine Lieblingsschuhe basteln kann.

Schuhe sind in der Bastelwelt eher weniger zu finden. Ein kleines Unternehmen aus Pforzheim arbeitet daran, dass sich das ändert. Die mabottie GmbH bietet Schuhe an, die man sich selbst im besten Sinne zusammenschustert. Wer Lust hat, kauft sich den Bausatz für einen Schuh, den es als fertiges Set gibt, oder den man sich ganz individuell zusammenstellen kann.

Ein kleiner Raum für eine große Idee

Die Zentrale des Schuh-Selbstmachkosmos befindet sich in einem alten Haus im Norden von Pforzheim. Ein kleiner Raum, eine Nähmaschine auf einem Tisch, Regale mit Kartons, darin die Einzelteile für die "Botties". So heißen die Schuhe zum Selbermachen.

Eine Nähmaschine und ein wenig Bastelerfahrung

Isabelle Possehl ist Gründerin und Geschäftsführerin der mabottie GmbH. Die dreifache Mutter trägt selbstgemachte Ballerinas. Grundsätzlich gibt es die Selbstmach-Schuhe als Häkel-, Strick-, oder Filz-Modell oder zum selber nähen. Wer eine Nähmaschine hat und Freude am Basteln, kann sich seinen ganz persönlichen Schuh selber herstellen.

"Vom leichten Sommerstraßenschuh, Espadrilles, Ballerinas über die kniehohen Stiefel aus Kunstleder oder echtem Leder ist alles drin."

Firmengründerin Isabelle Possehl SWR Foto: Johannes Stier

"I make my own shoes, yes, easy-peasy" - "Ich mache meine eigenen Schuhe, ja, ganz einfach", steht auf dem Karton, in den Mitarbeiterin Stefanie Bauer für eine Kundin eine Sohle, eine Einlegesohle, zweimal Wolle, Garn und zwei Labels legt.

Individuell, kreativ und umweltbewußt

Wichtigstes Teil für den Schuh zum Selbstgestalten ist die selbstentwickelte Kunststoffsohle. Die wird auch in der Region in Oberderdingen hergestellt. Die Sohle ist teilweise aus recyceltem Kunststoff und ist selbst recycelbar.

"Alleine schon das Konzept, dass die Sohle wiederverwendet werden kann, weil sie so langlebig ist, trägt dazu bei, dass der ökologische Fußabdruck im wahrsten Sinne des Wortes deutlich geringer ausfällt als bei einem industriell hergestellten Schuh."

DIY-Schuhe sind Frauensache

Der allergrößte Teil der Kundschaft ist weiblich. Auch der eine oder andere Mann trägt Botties, meistens aber, weil die Schuhe eine Frau für ihn gemacht hat. "Unsere Schuhidee gefällt denen, die gerne kreativ tätig sind, sich individuell ausleben wollen, und aber auch Kundinnen, denen der Umweltaspekt besonders wichtig ist", erklärt die studierte Kommunikationsdesignerin Isabelle Possehl.

Von der Faszination des Selbermachens

Kundin Angelika Thürigen hat schon einige Botties gebastelt. Gehäkelte, aber auch genähte Schuhe sind bei ihr zuhause in Mühlacker entstanden. Modelle für den Ehemann, in Jeansoptik, warme Hausschuhe für sich selber, und auch die Enkelin wollte einen Schuh von Oma gemacht haben, erzählt die Hobbyschuhmacherin. "Es hat mich irgendwie fasziniert, Schuhe selber zu bauen".

Auswahl von selbstgestalteten Schuhmodellen SWR Foto: Johannes Stier

Vor sechs Jahren gründete Isabelle Possehl, die Schuhvisionärin, zusammen mit ihrer Mutter die Firma. Jetzt nimmt das Unternehmen Fahrt auf, die Idee hat mittlerweile auch Fans unter anderem in Japan, Spanien und in den USA. Ein Turnschuh zum Selbermachen ist der nächste Schritt. Einen genähten Sneaker im Designerlook gibt es bereits als Prototyp, im Herbst soll es ihn dann auch als neuen Bausatz geben.