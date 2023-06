Borkenkäfer schwärmen aus: Alarm im Nationalpark Schwarzwald

per Mail teilen

Warme Temperaturen und Trockenheit sind ideal für Borkenkäfer, die jetzt wieder ausschwärmen und Bäume befallen. Die Lage in der Randzone des Nationalparks ist dramatisch.

Nationalpark-Gebietsleiter Tim Tschöpe löst vorsichtig die Rinde einer von Borkenkäfern befallenen Fichte bei Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) ab. Der Baum wurde kürzlich gefällt und dient nun als eine Art Borkenkäfer-Falle.

Unter der abgelösten Rinde wimmelt es von Buchdruckern, einer Unterart der Borkenkäfer. Die Tiere haben bereits Gänge ins Holz gebohrt und stehen kurz davor, den Baum zu verlassen, um auf andere Bäume überzusiedeln.

200 Borkenkäfer reichen, um einen Baum absterben zu lassen

Alarmstufe Rot also für die Förster: Sie erwarten in diesen Tagen das erste Ausschwärmen der Borkenkäfer in diesem Jahr. Die befallenen Bäume müssen schnellstmöglich aus dem Wald gebracht werden, damit nicht andere Bäume in Mitleidenschaft gezogen werden.

Schon 200 Borkenkäfer genügen, um einen einzigen Baum so zu schädigen, dass er nicht weiterleben kann. Die gefällten Fichten kommen zunächst in Trocken- oder Nasslager oder gleich in Sägewerke.

In diesem Jahr ist es besonders schlimm mit den Borkenkäfern. Etwa 5.000 Festmeter Holz sind im Nationalpark vom Borkenkäfer beschädigt worden – das ist mehr als doppelt so viel, wie in der Saison zuvor. Und der Borkenkäfer ist für den Wald im Nationalpark Schwarzwald nicht das einzige Problem.

Fallen für Käfer helfen nur wenig

Aus einem kleinen Borkenkäfer können bei idealen Bedingungen - drei Generationen in einem Jahr vorausgesetzt - bis zu sage und schreibe 100.000 Tiere werden.

Da nützen auch die rund 15 Fallen im Wald nichts, die im Bereich des Nationalparks Schwarzwald aufgestellt sind. In der Falle, die dieser Tage in Schönmünzach geöffnet wurde, fanden sich 12.000 Borkenkäfer. Und das nach lediglich einer Woche.

Tim Tschöpe und Simon Stahl leeren eine Falle für Borkenkäfer. SWR

Mit Fallen allein könnte man die Flut der Borkenkäfer nicht bekämpfen. Es hilft daher nur noch konsequentes Handeln in der sogenannten Pufferzone des Nationalparks. Das ist ein etwa 500 Meter breiter Streifen. Der soll weitgehend frei von Borkenkäfern gehalten werden, damit benachbarte Wälder nicht auch noch befallen werden.

"Aus einem Borkenkäfer können binnen dreier Generationen in einem Jahr bis zu 100.000 Tiere werden."

Wald im Nationalpark soll sich auch selbst helfen

Die Kernzone des Nationalparks wird aber absichtlich sich selbst überlassen. Dort wird sich der Wald über Generationen hinweg selbst helfen, so hoffen es die Experten.

Der Borkenkäfer ist in Baiersbronn im Schwarzwald ein großes Problem. SWR

Andere Bundesländer noch stärker von Borkenkäfer betroffen

Eine gute Nachricht aber gibt es doch: Weil der Schwarzwald schon seit einiger Zeit hin zu einem Mischwald umgebaut wird, ist die Schadenslage in Baden-Württemberg bei weitem nicht so schlimm wie in manch anderem Bundesland.