Die Feuerwehr hat heute Morgen ein Arbeitsboot auf dem Rhein an der Schleuse Iffezheim vor dem Sinken bewahrt. In das etwa zehn Meter lange Boot war Wasser eingedrungen. Etwa 20 Einsatzkräfte stabilisierten es mit Pumpen und sicherten ausgetretenen Diesel-Kraftstoff. Bei der Bergung war auch ein Schiffskran im Einsatz. Der Schaden am Boot wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.