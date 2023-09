In einem Waldgebiet in Karlsruhe-Rintheim ist am Samstag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Bombe hatte zu brennen begonnen.

Bei Forstarbeiten ist am frühen Samstagabend in einem Wald in Karlsruhe-Rintheim eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Nach Polizeiangaben handelte es sich um eine 15 Kilogramm schwere Phosphor-Brandbombe. Der Blindgänger sei bei den Forstarbeiten freigelegt worden und habe zu brennen begonnen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Wasserwerfer und Drohne im Einsatz Für die Löscharbeiten wurde ein Wasserwerfer eingesetzt. Die Fundstelle wurde laut Feuerwehr aus der Luft mit Drohnen überwacht. Die Fundstelle nahe der Elfmorgenbruchstraße wurde in einem Radius von 100 Metern abgesperrt. Abtransport durch Kampfmittelräumdienst Der Kampfmittelräumdienst sicherte die Bombe schließlich. Noch am Samstagabend wurde der Sprengsatz abtransportiert. Die Elfmorgenbruchstraße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden.