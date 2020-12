In der Pforzheimer Fatih-Moschee ist am Donnerstagabend eine Bombendrohung eingegangen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteile, habe die Polizei sofort nach Eingang der Bombendrohung reagiert, um mögliche Gefährdungen auszuschließen. Sie war mit starken Kräften vor Ort und durchsuchte die Moschee auch mit Hilfe eines Sprengstoffspürhundes. Gefunden wurde jedoch nichts. Die Beamten bleiben zum Schutz der Besucher erst mal weiter präsent, heißt es. Die Moschee sei geöffnet, die Gebetszeiten nicht beeinträchtigt. Untersucht werde auch, ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Drohungen gestern gegen mehrere Moscheen in Nordrhein-Westfalen gebe.