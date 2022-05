Bombenbergung unter der Südtangente verschoben

per Mail teilen

Die für dieses Jahr geplante Bergung einer Weltkriegsbombe unter der Karlsruher Südtangente wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach Angaben der Stadt gibt es derzeit keine konkrete Pläne. Eigentlich hätte der Blindgänger schon im vergangenen Jahr geborgen werden sollen. Die Maßnahme wurde verschoben. Zum einen, um die Südtangente nicht noch mehr zu belasten. Zum anderen, weil der in zwei bis drei Metern Tiefe vermutete Blindgänger trotz Probebohrungen überhaupt noch nicht genau identifiziert werden konnte. Seit über 30 Jahren schlummert also mutmaßlich eine Bombe unter Karlsruhes meistbefahrener Straße. Die Situation sei nach Einschätzung von Experten aber in keiner Weise bedenklich. Eine Bergung wäre sehr umfangreich, unter anderem müsste auf Höhe der Abfahrt nach Rüppurr das Grundwasser abgesenkt werden. Bei der Stadt denkt man nun darüber nach, ob ein Eingriff zur Bergung überhaupt notwendig ist.