Im Zuge von Bauarbeiten wurde in Karlsruhe am Freitagnachmittag eine Bombe entdeckt. Sie soll heute noch entschärft werden. Bewohner werden in Sicherheit gebracht, umliegende Gebäude evakuiert.

Am Baufeld im Bereich der Stuttgarter Straße in der Karlsruher Südstadt wurde heute bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Blindgänger soll heute noch entschärft werden. Aktuell ist die Entschärfung für 19 Uhr geplant. Gebäude im Umkreis von 400 Metern werden evakuiert Zur Sicherheit wird der Bereich in einem Radius von 400 Metern um den Fundort der Bombe evakuiert. Nach letzten Informationen der Polizei müssen rund 2.300 Menschen in Sicherheit gebracht werden. AKTUELL: Bombenfund in der Südstadt-Ost - Evakuierung und Entschärfung noch an diesem Freitag. Erstinfos und eine Auflistung des betroffenen Gefahrenbereichs gibt es unter folgendem Link: https://t.co/xf8mzjPUkrEure #Polizei #Karlsruhe#KA0505 pic.twitter.com/bKvDuv1TEz Nach Informationen der Integrierten Leitstelle gibt es für Sammelstelle von betroffenen Personen, die nicht anders unterkommen können in der nahegelegenen Schillerschule. Die genaue Größe der Bombe ist bisher nicht bekannt. Am Karlsruher Messplatz wurde eine Sammelstelle eingerichtet. SWR In der Nähe des Fundorts liegen auch die Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Notrufzentrale Integrierte Leitstelle. Die Wache wird bis zum Ende der Entschärfung auf den Messplatz Karlsruhe ausgelagert. Auf einer Baustelle an der Stuttgarter Straße wurde beim Ausheben ein Blindgänger gefunden. SWR Auch Bahnstrecke muss gesperrt werden Außerdem werden die angrenzende Bahnstrecke, die Stuttgarter Straße, die Ludwig-Erhard-Allee und der Luftraum über dem Fundort gesperrt. Von der Bahnstreckensperrung betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Linien S3, S9, RE4, RE45 sowie die RB44. Bauarbeiten für neue Sportstätte Auf dem Gelände werden aktuell für den neuen Standort des Fußballvereins ESG Frankonia, der zurzeit noch in der Durlacher Straße beheimatet ist, neue Sportanlagen gebaut. Außerdem sind Kleingartenanlagen in Planung. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.