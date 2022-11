Enzkreis misst Nitratbelastung

Nitrat und Gesundheit

Pflanzen brauchen die Stickstoffverbindung Nitrat zum Wachsen und nehmen sie über den Boden auf. Nitrat an sich ist also nichts Schlimmes.



Wir nehmen Nitrat hauptsächlich über Gemüse auf, in geringerem Maße auch übers Trinkwasser. Etwa 25 Prozent des aufgenommenen Nitrats werden über Bakterien im Speichel in Nitrit umgewandelt. Dieses Nitrit geht vom Magen-Darm-Trakt ins Blut über und regt die Bildung von Stickstoffmonoxid an, einem Blutverdünner. Es weitet die Gefäße und vermindert die Verklumpung der Blutplättchen. Die Folge: die Durchblutung wird angekurbelt, die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessert sich. Unser Körper ist sogar in der Lage, in gewissen Mengen selbst Nitrit und Stickstoffmonoxid zu bilden und den Blutfluss damit zu regulieren.

Stickstoffmonoxid wirkt übrigens auch keimtötend, könnte also Entzündungen vorbeugen. Nitrat fördert also gesunde Effekte. Und derzeit gilt als gesichert, dass die nützlichen Effekte überwiegen.



Dennoch ist nicht wegzudiskutieren, dass Nitrat teilweise zu krebserregenden Nitrosaminen umgewandelt werden kann. Vitamin C bremst diese Umwandlung. Zitronensaft im Salatdressing oder ein zum Salat getrunkener Orangensaft machen also nicht nur geschmacklich Sinn. Die hemmende Wirkung von Vitamin C auf die Nitrosaminbildung ist übrigens auch der Grund, warum in Salami Vitamin C steckt. Sie enthält wie viele Wurstwaren nämlich auch Nitritpökelsalz. Und das fördert die Bildung von Nitrosaminen.