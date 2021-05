Die Regionalzeitungen Badische Neuste Nachrichten (BNN) und Badisches Tagblatt (BT) wollen sich zusammenschließen. Das teilten die BNN mit, die auch die Geschäftsführung übernehmen werden.

Die beiden Zeitungshäuser mit Sitz in Karlsruhe und Baden-Baden wollen damit ihr journalistisches Profil schärfen und für die Entwicklungen im umbruchorientierten Zeitungsgeschäft gerüstet sein. Es gehe darum, so schrieb das BT in seiner Mitteilung, in einer Verlagswelt mit zunehmend schwierigeren Aufgaben und Herausforderungen die Zukunft zu sichern, badische Interessen zu bündeln und gegen denkbare äußere Einflüsse abzuschirmen.

Fusion ist "ideale Entscheidung"

Das Badische Tagblatt hat in Baden eine Auflage von 30.000, die BNN mit einem deutlich größeren Verbreitungsgebiet 100.000. Der Größere übernimmt also den Kleineren, allerdings betonen beide das sei die "ideale Entscheidung", die auf hohem Vertrauen beruhe. Demnach hat die Karlsruher Badendruck GmbH 24 Prozent der Unternehmensgruppe Badisches Tagblatt erworben. Über die weiteren 76 Prozent bestünden feste Vereinbarungen.

Eigenständigkeit des BT soll erhalten bleiben

Aktuell betont BNN-Verleger Klaus Michael Baur, dass der Name und die Zeitung Badisches Tagblatt erhalten bleiben soll. Er spricht von einer Partnerschaft, einem behutsamen Herangehen und von Eigenständigkeit bis auf Weiteres. Im Verlauf des Gesprächs wurde aber auch klar, dass bis auf weiteres etwa zwei bis drei Jahre bedeutet, in denen gemeinsam auch strukturelle Veränderungen erarbeitet und geplant werden sollen unter Einbeziehung sozialer Aspekte.