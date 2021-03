Erstausgabe am 1. März 1946

Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) feierten am Montag ihren 75. Geburtstag. 1946 erhielt Verleger Wilhelm Baur von der amerikanischen Besatzungsmacht die Lizenz für eine Tageszeitung in Karlsruhe, am 1. März erschien die erste Ausgabe des Blattes.