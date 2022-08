In dieser Woche jährt sich die Havarie in der Baustelle für den Rastatter Eisenbahntunnel zum fünften Mal. Die Ursachen für den Einsturz einer der Tunnelröhren bei den Bauarbeiten ist offiziell immer noch nicht bekannt. Der für den europäischen Eisenbahnverkehr so wichtigeTunnel sollte eigentlich in diesem Jahr fertig sein – nun wird es nach DB-Angaben noch weitere vier Jahre dauern. Heute hat das Netzwerk europäischer Eisenbahnen im Rastatter Bahnhof gegen das aus seiner Sicht schleppende Procedere bei der Aufarbeitung der Havarie protestiert. Patrick Neumann berichtet:

BmE Güterbahn-Netzwerk protestiert gegen schleppenden Tunnelausbau in Rastatt

5 Jahre seit der Rastattsperre – bis heute kein Tunnel und keine Entschädigung. So steht es in großen Buchstaben auf einer Elektro-Lok, die heute mit dutzenden Güterwaggons in den Rastatter Bahnhof einfuhr. Die Nerven beim Netzwerk der Güterbahnen liegen blank. Seit fünf Jahren quälen sich Züge aller Art durchs Nadelöhr Rastatt – und nichts passiert, so der Geschäftsführer des Netzwerks Peter Westenberger

Nach der Tunnelhavarie vor fünf Jahren war die Strecke wochenlang gesperrt. Immer wieder kommt es zu Teilsperrungen, Störungen und Behinderungen. Der Schaden für die Güterbahn-Branche ist immens. Von etwa 100 Millionen Euro ist die Rede. Die Deutsche Bahn war bisher zu einem Interview zu Fragen des Schadenersatzes nicht bereit. Allerdings, so Peter Westenberg, gebe es jetzt endlich etwas Bewegung

Noch wichtiger als das Geld ist den Eisenbahnern aber, dass der Rastatter Tunnel endlich fertig wird. Und vor allem, dass es dann auch die schon lange versprochenen zusätzlichen Gleise zwischen Karlsruhe und Basel gibt. Das Netzwerk europäischer Eisenbahnen fordert, die Baustelle in Rastatt zügig zu einem Ende zu bringen. Vier weitere Jahre warten, das würde viele Unternehmen in den Ruin stürzen, so die Eisenbahner. Die Probleme auf der Baustelle in Rastatt allerdings sind so groß, dass eine frühere Fertigstellung unwahrscheinlich scheint. Die tonnenschwere Tunnelbohrmaschine, die in der Oströhre verschüttet ist, muss im kommenden Jahr aufwändig geborgen werden. Erst dann kann der Tunnel fertiggestellt werden. Und noch schlimmer. Schon jetzt im August droht wieder eine Vollsperrung der Strecke an sechs Wochenenden. Dazu eine einmonatige Sperrung in zwei Jahren.

Die Güterbahnbranche und die damit verbundenen Unternehmen erleiden Millionenverluste, weil die havarierte Tunnelbaustelle an der Rheintalbahnstrecke bei Rastatt nicht vorankommt. Patrick Neumann hat für uns berichtet.