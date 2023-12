Auch die Polizeipräsidien Offenburg, Karlsruhe und Pforzheim nehmen am heutigen Tag der europaweiten Geschwindigkeitskontrollen teil. Im Rahmen des sogenannten Speedmarathons gibt es in Baden in vielen Städten und Gemeinden sowie auf Landstraßen und Autobahnen bis in den Nachmittag hinein Verkehrskontrollen. Zu hohe Geschwindigkeit ist nach Angaben der Polizei eine der Hauptunfallursachen.