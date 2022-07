Racheakt eines Autofahrers? Blitzer mit Silvesterböller gesprengt

per Mail teilen

Unbekannte haben in Bruchsal am frühen Montagmorgen einen Blitzer mit einem Silvesterböller zerstört. Bei der Polizei gingen mehrere besorgte Anrufe von Anwohnern ein. Weil die Ursache der Explosion nicht sofort zu lokalisieren war, setzte die Polizei etliche Streifenwagen und sogar einen Hubschrauber ein. Schließlich wurde das zerstörte Geschwindigkeitsmessgerät und die Überreste des Böllers gefunden. Er war offenbar mit Klebestreifen an der Messanlage festgemacht worden. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Laut Polizei wurde zwar der Blitzer teilweise zerstört, nicht aber die Daten von Geschwindigkeitsverstößen, die nun besonders akribisch ausgewertet werden. Möglicherweise handelt es sich bei der Explosion um den Racheakt eines geblitzten Autofahrers.