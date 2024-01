Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Schnee, Glatteis und vor Blitzeis gewarnt – und so kam’s dann auch in vielen Teilen des Landes. Spiegelglatte Straßen. Damit der Verkehr nicht völlig zusammenbricht, muss sich natürlich jemand darum kümmern. In Karlsruhe war am Mittwoch seit dem frühen Morgen das "Team Sauberes Karlsruhe" unterwegs und hat die Straßen wieder freigeräumt.