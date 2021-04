In Baden-Baden müssen möglicherweise mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden in einer Grünanlage im Stadtteil Cité vier verdächtige Gegenstände entdeckt. Sie sollen jetzt von einer Fachfirma untersucht werden. Falls sich der Verdacht erhärtet, sollen die Bomben am 9.Mai entschärft werden. Dazu müssten umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen getroffen werden, so die Stadt.