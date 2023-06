19:57 Uhr

Mit der Freilegung der mutmaßlichen Bombe wird begonnen

Die Südtangente in Karlsruhe ist gesperrt. Jetzt wird mit der Freilegung begonnen. Nach etwa drei Stunden - gegen 23 Uhr - will die beauftragte Firma laut Zeitplan den Verdachtspunkt freigelegt haben. Erst danach kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob sich an der Stelle ein Blindgänger befindet oder nicht.