Lob für Blindenleitsystem am Marktplatz

Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung haben die Stadt Karlsruhe und Interessensvertreterinnen für mehr Teilhabe geworben. Der Beirat für Menschen mit Behinderung begrüßte das Blindenleitsystem auf dem neu gestalteten Marktplatz. Dadurch könne sich jeder selbstständig am öffentlichen Leben beteiligen. Es sei der erste größere öffentliche Platz in Karlsruhe, der mit einem Leitsystem ausgestattet wurde. In der Kaiserstraße soll ein weiteres folgen. Wichtig sei, dass die Leitlinien nicht von Fahrrädern, Tischen oder anderen Hindernissen zugestellt würden. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sagte, alle müssten die Möglichkeit haben, am städtischen Leben teilzunehmen. Auch Menschen mit Assistenzhunden dürften daher nirgends abgewiesen werden.