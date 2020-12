Ein Sattelzug-Fahrer aus Bosnien-Herzegowina hat am Dienstagmorgen auf einem Parkplatz an der A5 bei Malsch blinde Passagiere in seinem Fahrzeug bemerkt. Der Lkw-Fahrer hörte Klopfgeräusche, als er am Rastplatz "Silbergrund" an der A5 bei Malsch (Kreis Rastatt) eine Pause machte. Er rief die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte. Im Auflieger fanden sich zwei 18 und 24 Jahre alte Männer aus Marokko. Laut Polizei befanden sich die beiden fünf Tage lang in dem Lkw und hatten wegen der Kälte versucht, schon früher auf sich aufmerksam zu machen. Sie gaben an, von zwei Schleusern für 300 Euro pro Person in den mit Papierrollen beladenen Laster geschmuggelt worden zu sein, um von Bosnien-Herzegowina nach Deutschland zu kommen. Sie wurden in die Landeserstaufnahme für Flüchtlinge in Karlsruhe gebracht.