Waldemar Meser hat eine Mission. Der 70-Jährige mit der sportlichen Schildmütze verteidigt seinen geliebten Stadtteil. Führt vorbei an grauen Plattenbauten, aber auch an immer mehr schicken Bungalows und hübschen Reihenhäuschen. Hier im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg-Haidach holte die AfD bei der letzten Landtagswahl 43,2 Prozent.

OT

Die Flüchtlingsdiskussion und Sanktionen gegen Russland wegen der Krim-Krise - beides habe unter Pforzheimer Russland-Deutschen zu Ängsten und Wut geführt, erzählt Waldemar Meser. Er selbst wuchs als Sohn von deutschen Eltern in Jarkutsk auf und kam 1978 nach Pforzheim, ist inzwischen auch CDU-Mitglied. Der Haidach habe sich längst zu einem lebenswerten und sicheren Multi-Kulti-Viertel entwickelt.

OT

Dass die AfD hier 2016 so gut ankam, könnte auch mit der Position der Partei zu Wladimir Putin und Russland zu tun haben, meint der Pforzheimer AfD-Kandidat Bernd Grimmer.

OT

Den Erfolg der AfD in Pforzheim allein am Haidach festzumachen, würde aber deutlich zu kurz greifen. Die Partei lag auch in anderen Stadtteilen weit über 20 Prozent oder knackte sogar die 30 Prozent. In der konservativ geprägten Stadt mit einer Arbeitslosenquote von knapp acht Prozent fanden die Rechtspopulisten offenbar einen Nährboden, betont Grünen-Gegenkandidat Felix Herkens. Aber:

OT

Ob der Richtungsstreit in der Landes-AfD Auswirkungen auf das Wahlverhalten in Haidach hat? Waldemar Meser ist skeptisch. Viele im Stadtteil würden russisches Fernsehen schauen. Gerade frühere Aussiedler würden kaum Interesse an deutscher Kommunal- oder Landespolitik zeigen. Vielleicht werde sich das aber künftig ändern.

OT