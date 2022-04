Surfwelle "Blackforestwave" in Pforzheim startet neu durch

München, Osnabrück, Pforzheim: Seit einem halben Jahr reiht sich auch Pforzheim in den Reigen der Städte ein, in denen man auf Wellen reiten kann. Mit einer Surfparty wird die Saison eröffnet.

An der Wassermenge im Metzelgraben am Rande des Pforzheimer Stadtgartens soll die Surfparty nicht scheitern. Im Vergleich zur Eröffnung im vergangenen Jahr freut sich Johannes Buschmann vom Verein diesmal über deutlich mehr Wasser. "Fast schon zuviel", meint er. Denn bei Hochwassergefahr mache das Wehr oberhalb des Surfbereichs automatisch dicht, was am Wochenende durchaus mal der Fall sein könne.

An der Welle in Pforzheim wird permanent gearbeitet

Um Pforzheim zum Surfparadies zu machen, mussten die Vereinsmitglieder richtig ranklotzen. Sieben Jahre Planung und tausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit stecken in der "Blackforestwave", die im September vergangenen Jahres eingeweiht wurde. Auch über den ganzen Winter hinweg sei keine Woche ohne Arbeitseinsatz vergangen, erzählt Niko Schwämmle mit dem Akkubohrer in der Hand. Gerade legt er letzte Hand an einen neuen Zugang zum Wasser. Zudem sei eine Holzbrücke fertiggestellt, ein Treibholzabweiser installiert und die bestehende Welle weiter optimiert worden.

"Die Welle hat mehr Druck bekommen, wir verlieren weniger Wasser, alles ist qualitativ besser geworden."

Nico Schwemmle arbeitet an den Außenanlagen SWR

Doch damit gibt sich der Verein noch nicht zufrieden. Künftig soll die Hydraulik von Sensoren gesteuert werden, die permanent Wassermenge, Pegelstand und Fließgeschwindigkeit messen. So soll eine konstantere Welle entstehen.

Großer Ansturm auf Surfzeiten

Surf-Fans aus der ganzen Region freuen sich bereits auf den Saisonauftakt - und darüber, überhaupt zum Zuge gekommen zu sein. Die Surfzeiten an den drei Eröffnungstagen seien innerhalb von 24 Stunden ausgebucht gewesen, freut sich das Blackforestwave-Team.

"Dieses Urlaubsfeeling mitten in der Stadt ist unbeschreiblich. Nach dem Surfen noch eine heiße Dusche und man fühlt sich wie neugeboren."

Die Surfwelle der "Blackforestwave" soll künftig noch konstanter werden SWR

Wer in Pforzheim surfen möchte, muss normalerweise Mitglied im Verein werden. Die Mitgliedschaft stehe jedermann offen, egal ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittene, sagt Johannes Buschmann. Der Metzelgraben eigne sich auch gut dafür, das Surfen zu erlernen.

Dreitägige Surfparty für Jedermann

Zur Party am Wochenende sind auch Nicht-Mitglieder eingeladen. Mit viel Musik, Food-Trucks und heißem Badezuber will man von Freitag bis Sonntag das Surfparadies Pforzheim hochleben lassen. Und dabei noch mehr Menschen für das Abenteuer "Surfen in der City" begeistern.