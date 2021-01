Heimniederlage für die Bisons Bühl: Mit 1:3 ging die Partie am Samstagabend in der Großsporthalle gegen die Volleyballer von Netzhoppers KW-Bestensee verloren. Die Bestenseer gewannen bei den Bisons souverän. Damit verkürzen die Netzhoppers ihren Rückstand auf den vierten Platz auf einen Punkt. Die Bisons stehen jetzt auf Platz 6 der Tabelle. Für sie steht jetzt laut Verein eine intensive Trainingswoche an, um den Angriff für die kommenden Spiele in Berlin gegen den VCO und die BR Volleys zu verbessern.