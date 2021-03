Für die Volleyball Bisons Bühl steht am Mittwochabend das erste Spiel der Playoffs in der Volleyballbundesliga an. Dabei treffen sie auf den Rekordmeister VfB Friedrichshafen.

Die Bisons starten mit viel Selbstvertrauen in den Kampf um die Meisterschaft. Zuletzt gewann die Mannschaft gegen Frankfurt und sicherte sich mit dem achten Tabellenplatz überraschend den Einzug in die Playoffs. Die Gäste suchen dagegen nach einer Infektionswelle noch nach ihrer Form. Friedrichshafen ist klarer Favorit In der Hauptrunde verloren die Bisons beide Spiele gegen Friedrichshafen glatt mit 0:3. Die Gäste sind also klarer Favorit, zumal die Bisons auf ihren Außenangreifer Tim Stöhr verzichten müssen. Der hatte sich im Training vor dem Spiel gegen Frankfurt verletzt.. Im Viertelfinale der Playoffs spielen die Mannschaften jeweils drei Mal gegeneinander, wer zwei Mal gewinnt kommt weiter. Die erste Partie beginnt am Mittwoch um 19 Uhr.