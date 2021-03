Die Bundesligavolleyballer der Bisons Bühl spielen am Samstag zuhause gegen die Grizzlys aus Gießen. Damit startet die erste englische Woche der Bühler in dieser Saison. Binnen acht Tagen stehen drei Spiele an, als nächstes kommen die United Volleys Frankfurt zum Pokalspiel nach Bühl, nächstes Wochenende geht es an den Ammersee. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Großsporthalle Bühl, Zuschauer sind nicht erlaubt, das Spiel wird aber ins Internet übertragen.