Nach einer zweiten Testreihe in einer von Corona-Infektionen betroffenen Großschlachterei in Birkenfeld (Enzkreis) ist klar: Mehr als ein Drittel der Belegschaft ist betroffen. SPD und FDP üben nun scharfe Kritik.

Nach Angaben des Landratsamtes des Enzkreises sind damit insgesamt 412 der 1.100 Beschäftigten der Fleischfabrik mit dem Coronavirus infiziert. Fast alle sind Leiharbeiter aus Osteuropa, die überwiegend in Gemeinschaftsunterkünften lebten. Die meisten von ihnen sind inzwischen wieder gesund. Etwa 80 Infizierte befinden sich noch in einer Quarantäne-Einrichtung. Eine ersten Testung der Belegschaft vor drei Wochen hatte bereits rund 300 Infizierte ergeben.

Offener Brief von SPD-Bundestagsabgeordneter Mast

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast (Wahlkreis Pforzheim) übte in einem offenen Brief an Müller Fleisch scharfe Kritik am Vorgehen des Fleischwerkes. "Die Vermietungen von Sammelunterkünften über Subunternehmen und/oder andere Anbieter führen auch dazu, dass der Arbeits- und Infektionsschutz so nicht gewährleistet sind. Sonst wäre es nicht, auch bei Ihnen, zu der massiven Ausbreitung des Virus gekommen", heißt es darin.

FDP-Abgeordneter Theurer bemängelt fehlendes Hygienekonzept

Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer forderte angesichts der Entwicklung flächendeckende Corona-Tests in allen Schlachthöfen. "Es ist doch absurd, dass es für die Bundesliga ein Hygiene- und Testkonzept gibt, aber nicht für die sichere Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln", sagte er. Auch in anderen Bundesländern gibt es inzwischen Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen, etwa in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Unternehmen soll für Unterbringung zahlen

Das Landratsamt hat dem Fleischbetrieb in Birkenfeld indessen weitere Auflagen gemacht. So hat es unter anderem für einen Monat die Beschäftigung neuer Arbeitskräfte untersagt. Müller Fleisch will nun einen "Pandemieplan 2.0" erarbeiten. Man rechne damit, dass ein neues, mit Behörden und externen Experten abgestimmtes Konzept Wirkung zeige, hieß es von dem Unternehmen. Derweil fordern immer mehr Politiker aus der Region, dass das Unternehmen die Unterbringungskosten, einen sechsstelligen Betrag, vollständig übernimmt.

Unternehmen reicht Verantwortung weiter

"Müller Fleisch ist ein Traditionsunternehmen und hat seit jeher immer Verantwortung übernommen", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Vorwürfe, die Mitarbeiter seien zu beengt in Sammelunterkünften untergebracht, beträfen Müller Fleisch selbst nicht. Vielmehr gehe es dabei um Mitarbeiter, die über Werkvertragsunternehmen angeheuert seien. Mit diesen sei man "im Gespräch über eine Neuordnung der Unterbringungsmöglichkeiten ihrer Beschäftigten".

Die Geschäftsleitung hat zugesagt, sich zu beteiligen. Eine genaue Summe nannte sie aber nicht. Nach Bekanntwerden der Corona-Infektionen wurden die Leiharbeiter vom Landkreis in mehreren Ausweichquartieren untergebracht.

Beengte Wohnverhältnisse haben wohl Ausbreitung ermöglicht

Nach Einschätzung von Landrat Bastian Rosenau haben die beengten Wohnverhältnisse der osteuropäischen Leiharbeiter die Ausbreitung des Virus ermöglicht. Deshalb hat der Landrat das Unternehmen jetzt eindringlich aufgefordert, hier grundsätzlich etwas zu verändern.