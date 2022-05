Bildungsmesse "Learntec" beginnt in der Messe

In der Messe Karlsruhe beginnt am Dienstag Europas größte Bildungsmesse "Learntec". Mehr als 370 Aussteller aus 19 Ländern präsentieren Vorträge und Workshops zur digitalen Lern- und Arbeitswelt der Zukunft. Zum ersten Mal wird der Themenbereich Digitalisierung in Schulen eine eigene Messehalle füllen. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht oder wie sich die Digitalisierung auch in Hochschulen vorantreiben lässt. Dazu gehören auf der Messe auch Tests mit VR-Brillen, die in der Zukunft für den Schulunterricht eingesetzt werden könnten. Auch die Rolle von Sozialen Netzwerken für Kinder und Jugendliche im Schulalltag, wird auf der Messe unter die Lupe genommen. Die "Learntec" findet nach zwei Jahren Corona-Pause nun zum ersten Mal wieder statt.