per Mail teilen

Spargelzeit ist auch immer Erdbeerzeit. Am Stand vom Hegehof in Durlach Aue gibt es ein großes saisonales Angebot von Obst und Gemüse.

Weißer Spargel oder grüner Spargel - am Spargelstand vom Hegehof in Durlach Aue bei Karlsruhe werden derzeit zehn Sorten Spargel angeboten. Zu Hochzeiten werden hier am Tag bis zu 150 Kilo Spargel verkauft.