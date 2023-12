Silvester: Bretonische Zwergschafe kommen vom Weinberg in die Garage

Weil die Schafe Stress bekommen bei dem Knallen der Böller und Raketen, treibt Winzer Markus Graf seine Herde jedes Jahr am 31. Dezember zusammen.

In einem Weinberg in Varnhalt im Baden-Badener Rebland lebt das ganze Jahr über eine Herde von 37 bretonischen Zwergschafen. Sie laufen dort auf sieben Hektar frei herum, halten das Gras zwischen den Reben kurz und sorgen mit ihrem Kot und den Pflanzenresten für guten Humus. Weil die Schafe so gar nicht auf Silvester stehen, sie Stress bekommen bei dem Knallen der Böller und Raketen, treibt Winzer Markus Graf seine Herde jedes Jahr am 31. Dezember zusammen. Die Silvesternacht verbringen sie dann geschützt in einer Garage auf dem Grundstück.