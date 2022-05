per Mail teilen

Immer wieder fahren Autofahrer verkehrt in die Einbahnstraße und weichen auf den Gehweg aus, wenn ein anderes Auto (ebenfalls verbotenerweise) entgegenkommt.

30 dieser Poller stehen in der kleinen Anliegerstraße in Pforzheim. Sie sollen Fußgänger schützen.

Wie komme ich am schnellsten in die Stadt und zurück? Das denken sich auch viele ortskundige Autofahrer in Pforzheim und nutzen dafür unerlaubterweise eine kurze Strecke, die eigentlich nicht befahren werden darf. Die Stadt hat reagiert, geändert hat sich aber nicht wirklich etwas.