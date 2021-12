per Mail teilen

Simon Jaekel findet die Haltestellen total großzügig. Mit der Bahn will er auch fahren: "Ich find, es gehört dazu, wenn man Karlsruher ist, bei der ersten Stunde mit dabei zu sein."

Susanne Woll aus Waghäusel findet die neue U-Bahn "total schön! Ganz modern sieht's aus, so filigran mit den Lampen".

Gleich am ersten Eröffnungstag der Karlsruher Kombilösung sind unzählige Menschen in die sieben neuen U-Bahn-Haltestellen geströmt, um sie sich anzuschauen. Aber was halten die Karlsruher von ihrer Kombilösung?