Mehrere Tausend Menschen beteiligen sich in Karlsruhe an der Großdemo von Fridays for Future und dem Klimabündnis Karlsruhe. In der Innenstadt kommt es deshalb zu Verkehrsbehinderungen.

"Ganz dünnes Eis" bei der Klima-Demo in Karlsruhe SWR Mehrere Tausend bei der Klima-Demo in Karlsruhe. SWR Demonstrierende bei der Karlsruher Klima-Demo. SWR