Frühlingserwachen in Karlsruhe

Erste Blüten am Schloss

Nach einem langen und harten Corona-Winter gibt es in Karlsruhe endlich die ersten Blüten. Vor dem Schloss in Karlsruhe stehen die ersten Beete schon in voller Blüte! Und auch die Stadtluft hat gleich ein ganz anderes Aroma.