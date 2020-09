Sie ist ein Spiegel ihrer Zeit - und sie dokumentiert ungewollt die Rolle der Frau in der Gesellschaft. "Busy Girl - das vielbeschäftigte Mädchen" so lautet der Titel einer Ausstellung im Bruchsaler Schloss, die ab Samstag 400 Barbiepuppen aus allen Epochen zeigt.

61 Jahre ist die Barbie-Puppe alt - und sie ist heute genauso modern, wie sie es damals auch schon war. Die Barbie-Puppe ist weit mehr als ein Spielzeug. Sie ist ein Spiegel der Gesellschaft.

Die weltweit größte Sammlung

Die beiden Sammlerinnen Bettina Dorfmann und Karin Schrey haben im Laufe der Jahrzehnte tausende Exemplare zusammengetragen. 18.000 Barbiepuppen umfasst allein die Sammlung von Bettina Dorfmann und ist damit weltweit die Größte. Ein Teil davon ist ab dem Wochenende in Bruchsal zu sehen.

Barbiepuppe im Wandel der Zeit

Waren die Barbies in den 1960er Jahren noch ganz brav Verkäuferin, Kindergärtnerin oder einfach nur Hausfrau - so machte Barbie in den Jahrzehnten danach mächtig Karriere. Stewardess, Astronautin, Managerin und sogar amerikanische Präsidentin. Und auch aktuelle Themen spielten bei Barbie bis heute immer schon eine Rolle.

Schon immer war Barbie ihrer Zeit voraus. Sie hatte Freunde verschiedener Hautfarben, sie kleidete sich modern, selbstbewusst, sexy oder fuhr Ferrari. Männer, wie die Puppe Ken, die später hinzukam, waren eher das schmückende Beiwerk.

Barbie - die erste Amerikanerin im Weltall

Zu sehen sind in Bruchsal aber nicht nur die Puppen in all ihren Kleidern, sondern auch Zubehör wie Fahrzeuge oder auch Häuser - oft in aufklappbaren Koffern oder Pappkartons: Barbie auf Safari, Barbie am Flughafen, Barbie in der Klinik, im Labor, im Zoo - es gibt nichts was es nicht gibt. Im Bruchsaler Schloss ist bis Februar 2021 zu sehen.