Stadtarchiv Karlsruhe: Günther Klotz auf der Bambi-Preisverleihung in der Schwarzwaldhalle im Jahr 1960

In der Bambi-Ausstellung in Karlsruhe können sich Besucher mit Stars aus Pappe fotografieren lassen.

Theres Ehrl

Stadtarchiv: Rock Hudson steht auf dem Rathausbalkon in Karlsruhe

Vor 70 Jahren wurden die Bambis in Karsruhe verliehen. In der Jubiläums Ausstellung im Prinz-Max-Palais sind Erinnerungsstücke und Fotos ausgestellt.

Die Ausstellung im Prinz-Max-Palais heißt "Filmstars in der Fächerstadt. Die Bambi-Verleihungen in Karlsruhe". Zu den Exponaten gehören original Bambis - zum Beispiel der Bambi, der 1951 an Maria Schell ging. Zudem gibt es viele persönliche Erinnerungen und Fotos von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.