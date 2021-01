Das Kreditgeschäft der Sparkasse Pforzheim-Calw ist im Corona-Jahr 2020 stark gewachsen. Das zeigt die am Freitag vorgestellte Jahresbilanz. Fast 10 Milliarden Euro umfasst die Summe aller laufenden Kredite bei Baden-Württembergs größter Sparkasse, ein Plus von sieben Prozent. Einen regelrechten Boom habe es bei der Finanzierung von Neubauten gegeben, so Vorstandschef Stefan Scholl, mehr als 4.000 neue Abschlüsse mit einem Volumen von 920 Millionen Euro – das sei neuer Rekord. Auch bei der Vergabe von Förderkrediten habe man deutlich zugelegt. Und trotz großer Unsicherheiten in der Corona-Pandemie hat die Sparkasse rund 100 Existenzgründungen unterstützt – soviel wie im Vorjahr.