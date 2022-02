Die Halloween-Nacht hat im Raum Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt für keine größeren Einsätze gesorgt. Die Polizei in Karlsruhe sprach zwar von einer "unruhigen Nacht". Dies sei aber auch dem Beginn der Herbstferien in Baden-Württemberg geschuldet, so ein Polizeisprecher. In Pforzheim registrierte die Polizei mehrere "halloweentypische Handlungen." In Remchingen sei es beispielsweise zu Eierwürfen auf Hauswände gekommen. Das Polizeipräsidium in Offenburg meldete ein paar Körperverletzungsdelikte.