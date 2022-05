Messegesellschaft: Britta Wirtz bleibt Geschäftsführerin

per Mail teilen

Britta Wirtz bleibt für weitere fünf Jahre Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK). Das hat der Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Mit der Vertragsverlängerung erkenne der Aufsichtsrat die bisherigen Erfolge im Messe- und Kongressgeschäft an, aber auch den Umgang mit der herausfordernden Situation während der Pandemie, so die Aufsichtsratsvorsitzende und Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU). Das Geschäftsjahr 2021 sei durch die Pandemie geprägt gewesen. Dennoch sei das Betriebsergebnis um 2,3 Millionen Euro besser ausgefallen als der Planansatz vorsah. Die Messe Karlsruhe schneide damit gegenüber dem Einbruch im Branchendurchschnitt deutlich besser ab.