60.000 Besucher auf Eislaufbahn vor dem Schloss

Trotz der Corona-Pandemie haben rund 60.000 Menschen in diesem Winter die Eislaufbahn vor dem Karlsruher Schloss genutzt. Die Organisatoren zogen eine weitgehend positive Bilanz der rund zehnwöchigen "Eiszeit". Zwar kamen weniger Besucher als vor der Pandemie auf die Karlsruher Eislaufbahn. Dennoch hätten die Zahlen die Erwartungen übertroffen, so der Veranstalter Karlsruhe Marketing und Event GmbH. Zumal wegen der Corona-Verordnung ab Anfang Dezember das gastronomische Angebot neben der Eisfläche schließen musste und Veranstaltungen abgesagt wurden. Gerade an den Wochenenden zählten die Veranstalter dennoch viele Besucher, so dass es vereinzelt auch zu Wartezeiten gekommen sei. Während der gesamten Laufzeit von Ende November bis Ende Januar gab es zudem Kurse für Kinder. Die nächste "Eiszeit" soll am 24. November beginnen.