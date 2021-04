per Mail teilen

Im badischen Weingarten bei Karlsruhe ist ein besonderer Garten angelegt worden. Jugendliche haben über mehrere Jahre hinweg einen kleine Oase geschaffen, in dem das Kirchenjahr repräsentiert wird. Unter anderem passend zu Ostern: ein leeres Grab. Wieso in dem Garten so viel Detail steckt - hat SWR Reporter Markus Bender herausgefunden.