Forst- und Wildtierexperten haben im Rastatter Stadtwald am Rhein über die Ausbreitung von Bibern in der Region berichtet. Nach Angaben der Stadt Rastatt breiten sich die Tiere langsam bei uns in der Region aus.

Inzwischen gehen die Experten davon aus, dass sich mehrere Biberfamilien in den Rheinauen bei Rastatt niedergelassen haben könnten. Möglicherweise stammen sie aus dem Elsass, wo der Biber viel weiter verbreitet ist. In den Rastatter Rheinauen wurden an Bäumen Nagespuren von Bibern entdeckt. Nager fühlen sich wohl Die Rheinauen sind für Biber ein idealer Lebensraum. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts lebten Biber im Raum Rastatt, danach galten sie als ausgerottet. Inzwischen breiten sich die streng geschützten Tiere wieder aus und werden grundsätzlich von den Kommunen toleriert. Fraßspuren an Bäumen von Bibern werden vor allem im Winter entdeckt. Die Tiere legen gezielt Pappeln oder Weiden um, um an die jungen Triebe in den Baumkronen zu kommen. Konflikte mit der Landwirtschaft vermeiden Vor vier Jahren wurden bei Hügelsheim die ersten Biber gesichtet. Inzwischen haben sie sich weiter in nördlicher Richtung ausgebreitet. Im gesamten Regierungsbezirk Karlsruhe dürfte es etwa 400 der nachtaktiven und sehr scheuen Tiere geben. Der Biber steht in Deutschland unter Naturschutz. Der Rastatter Stadtförster Martin Koch freut sich, dass die Biber wieder bei uns heimisch werden. Konflikte mit der Landwirtschaft müssten allerdings vermieden werden.