Diesel-Skandal: Bundesgerichtshof verhandelt zu Daimler und Audi

Der Senat am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt am Donnerstagmorgen über mehrere Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käuferinnen und -Käufern gegen den Stuttgarter Autobauer Daimler wegen des sogenannten Thermofensters. Ob es hier schon ein Urteil geben wird ist offen. Das "Thermofenster", das bei Daimler, aber auch von anderen Herstellern standardmäßig eingesetzt wurde, kommt bei der Abgasreinigung ins Spiel. Damit die Diesel-Autos weniger giftige Stickoxide ausstoßen, wird ein Teil der Abgase im Motor direkt wieder verbrannt. Wenn draußen kühlere Temperaturen herrschen, wird dieser Mechanismus gedrosselt. Die Hersteller sagen, das sei notwendig, um den Motor zu schützen. Die Klägerinnen und Kläger sehen darin eine unzulässige Abschalteinrichtung. Der BGH hat allerdings bereits in anderen Thermofenster-Verfahren deutlich gemacht, dass dieser Vergleich hinkt. Die obersten Zivilrichterinnen und -richter verkünden am Vormittag zudem, ob auch Leasing-Kunden des VW-Konzerns Schadenersatz zusteht. Das Leasing-Urteil ist laut Volkswagen maßgeblich für eine vierstellige Zahl laufender Verfahren.