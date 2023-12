per Mail teilen

Gartenbesitzer in PFC-belasteten Gebieten im Raum Rastatt sollten ihre Pflanzen vorsichtshalber mit Trink- oder Regenwasser bewässern. Darauf weist das Landratsamt hin. Bei Bewässerung mit Grundwasser, beispielsweise aus Brunnen, könnte sich der Schadstoff in den Pflanzen anreichern. Welche Gebiete in der Region mit PFC belastet sind, zeigt eine Karte auf der Internetseite der Landesanstalt für Umwelt. Informationen gibt es auch beim Landratsamt Rastatt.