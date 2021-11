per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Gernsbach ist am Dienstag ein ehemaliger Fußballtrainer der Mädchenmannschaft wegen sexueller Belästigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Eine Tat konnte ihm dem Urteil nach wegen Mangel an Beweisen nicht nachgewiesen werden. Drei weitere Taten - die der Angeklagte bestreitet - sah das Gericht als erwiesen an und verurteilte den 62-Jährigen zu acht Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 5.000 Euro.