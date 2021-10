Baden-Baden: Bewährungsstrafe nach sexuellem Missbrauch von Kindern

per Mail teilen

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein Mann vor dem Baden-Badener Landgericht zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Neben den Bewährungsauflagen wurde der Mann verpflichtet, auf eigene Kosten eine Therapie durchzuführen. In zehn Fällen hatte sich der Mann in den Jahren 2018 und 2019 an seinem damaligen Wohnort Kappelrodeck gegenüber Nachbarskindern entblößt und ihnen pornographische Videos gezeigt. Es kam vereinzelt zu Berührungen, nicht aber zu Vergewaltigungen.

Angeklagter hat Geständnis abgelegt

Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft. Er räumte die ihm vorgeworfenen Taten im Prozess umfassend ein. In seinem letzten Wort betonte er unter Tränen, dass es ihm leid tue und er wolle, dass so etwas nie wieder passiere. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten eine Haftstrafe ohne Bewährung gefordert.