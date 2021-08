Zwei 45 und 46 Jahre alte Arbeiter sind am Dienstagmittag bei einem Arbeitsunfall in Philippsburg schwer verletzt worden. Bei Arbeiten an einem Hochspannungsmast in rund 30 Metern Höhe versank ihr Hubsteiger im feuchten Untergrund. Die Arbeitsbühne schlug auf den Boden auf. Ein Arbeiter musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.